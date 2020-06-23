В городе Южноукраинск Николаевской области усилили карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Об этом стало известно во время видеоселекторного совещания замглавы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли с руководителями районов и городов, передает пресс-служба ОГА.
Так, на прошлой неделе правительство внесло изменения в 392 постановление от 20 мая, которое содержит дополнительные показатели, по которым будет определяться возможность смягчения или усиления карантинных мероприятий в регионах.
Александр Трайтли отметил, что в Южноукраинске решением региональной комиссии ТБ и ЧС при Николаевской ОГА был введен ряд мер, ужесточающих противоэпидемический режим из-за несоответствия двум показателям (заполненность койкомест в больнице и количество тестирований).
Напомним, за последние сутки в Николаевской области зафиксировано 2 новых случая коронавирусного заболевания.
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В городе Южноукраинск Николаевской области усилили карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.
Об этом стало известно во время видеоселекторного совещания замглавы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли с руководителями районов и городов, передает пресс-служба ОГА.
Так, на прошлой неделе правительство внесло изменения в 392 постановление от 20 мая, которое содержит дополнительные показатели, по которым будет определяться возможность смягчения или усиления карантинных мероприятий в регионах.
Александр Трайтли отметил, что в Южноукраинске решением региональной комиссии ТБ и ЧС при Николаевской ОГА был введен ряд мер, ужесточающих противоэпидемический режим из-за несоответствия двум показателям (заполненность койкомест в больнице и количество тестирований).
Напомним, за последние сутки в Николаевской области зафиксировано 2 новых случая коронавирусного заболевания.