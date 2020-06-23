Введение более жесткого карантина в связи с эпидемиологической ситуацией возможно во Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

Об этом во время брифинга заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ.

— Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях — там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни, — сказал Виктор Ляшко.

Он напомнил, что с 22 июня введен в действие новый адаптивный карантин. Так, до 31 июля, по словам Ляшко, точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.

Стоит отметить, что по состоянию на 23 июня во Львовской области зарегистрирован наибольший прирост больных COVID-19 - 240 человек. В Закарпатской области - 103 новых случая, Волынской - 42.

В общем с начала эпидемии в Закарпатской области подтвердили 2291 случай коронавируса, Волынской - 1894, во Львовской - 4220 случаев Covid-19.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 833 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 314 пациентов выздоровели.