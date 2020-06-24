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Среди сотрудников Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) у одного подтвержден случай заболевания коронавирусом COVID-19. Больной находится в самоизоляции.
Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.
Информация о заражении одного из работников стала известна во вторник, 23 июня. Отмечается, что последний раз больной находился на работе 9 июня, после чего ушел в очередной отпуск.
— Работника направили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача, — уточнили в госагентстве.
Установлено также одно контактное лицо среди персонала ЧАЭС, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Этот человек также находится на самоизоляции под наблюдением медика.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 833 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 314 пациентов выздоровели.
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Среди сотрудников Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) у одного подтвержден случай заболевания коронавирусом COVID-19. Больной находится в самоизоляции.
Об этом сообщает Госагентство по управлению зоной отчуждения.
Информация о заражении одного из работников стала известна во вторник, 23 июня. Отмечается, что последний раз больной находился на работе 9 июня, после чего ушел в очередной отпуск.
— Работника направили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача, — уточнили в госагентстве.
Установлено также одно контактное лицо среди персонала ЧАЭС, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Этот человек также находится на самоизоляции под наблюдением медика.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 833 человек, зафиксировано 23 летальных случая, 314 пациентов выздоровели.