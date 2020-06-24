С 26 июня начнут курсировать пассажирские поезда во Львов с Киева и Одессы.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления «Укрзалізниці» Иван Юрик, информирует пресс служба компании.

По его словам, с этой же даты поезда, которые ранее курсировали через Львов без остановки для высадки и посадки пассажиров, ее восстановят.

— Сейчас мы заканчиваем работы по назначению указанных поездов и уже вскоре откроем продажу билетов, — убеждает Иван Юрик.

Поезд №743/744 Дарница, Киев - Львов будет отправляться со станции Дарница в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33 и прибывать во Львов в 22:49. Обратно отправление из Львова в 6:02 и прибытие на станцию Киев-Пассажирский в 11:17, на станцию Дарница в 11:43. Во время следования предусмотрены остановки на таких станциях Святошино, Коростень, Дубно, Пидзамче.

Поезд №715 / 716 Киев - Львов будет отправляться из Киева в 06:50 и прибывать во Львов в 13:45. Обратно отправление в 16:12 и прибытие в Киев в 23:08. Остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

Поезд №91 / 92 Киев - Львов будет отправляться из Киева в 22:37 и прибывать во Львов в 6:26. Обратно отправление в 23:19 и прибытие в Киев в 6:49. Во время следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Пидзамче.

Поезд №12 / 11 Львов - Одесса будет отправляться из Львова в 22:24 и прибывать в Одессу в 8:43. В обратном направлении отправление в 21:59 и прибытие во Львов в 08:04. Предусмотрены остановки на станциях Тернополь, Хмельницкий, Жмеринка.

Билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

В Укрзализныце утверждают, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усилили обработку постельного белья во время стирки.

— В каждом вагоне установлено санитайзер, которым могут пользоваться пассажиры. В вагонах размещены рекомендательные наклейки о правилах личной гигиены в условиях карантина. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр, — говорится в сообщении.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться вагонами.

Временно в поездах не будут предлагать напитки и кондитерские изделия. А кипяток при необходимости предоставлять пассажирам в собственный посуду.

Напомним, полноценное функционирование пассажироперевозок возможно не раньше сентября и только при отсутствии второй волны коронавируса.