Компания «Юг-Судоремонт» завершает ремонт научно-исследовательского судна «Дельта» Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Об этом сообщается в пбликации в группе Николаев - город корабелов в Facebook.

Этот ремонт стал возможен благодаря настойчивой организаторской работе руководства НУК и спонсорской помощи судостроительных предприятий и частных лиц — бывших выпускников университета. Николаевская верфь SMG (прежнее название — ЧСЗ) обеспечивает генеральный сервис — оборудование для подъема/спуска судна, энергоносители, противопожарную безопасность и тому подобное. Судоремонтное предприятие «Юг-Судоремонт» бесплатно выполняет основные работы по дефектации и восстановлению конструкций корпуса судна, ремонта винто-рулевого комплекса, электромеханической части и системы главного двигателя, якорно-швартовой системы и другое.

— Пришло время вернуть долг родному университету», — так обозначил свой вклад Сергей Бурковец, директор «Юг-Судоремонт».

Стоимость металла, работ по очистке, ремонту и окраске наружной обшивки корпуса уплаченная за счет НУК. Планируется, что после окрашивания корпуса, судно сойдет на воду уже через несколько дней. К 100-летию Национального университета кораблестроения, которое будет торжественно отмечаться в сентябре этого года, судно станет в строй для обеспечения исследовательских программ украинских ученых и морской практики студентов.

Научно-исследовательское судно «Дельта» — переоборудованный средний черноморский (рыболовный) сейнер СЧС-150, проект 572, который был пущен на воду в 1963 году.

Напомним, на судоремонтном предприятии «Юг-Судоремонт» завершается доковая часть ремонта буксира «Marshall» по заказу компании «Рейдовый терминал Конкорд».