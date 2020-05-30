На судоремонтном предприятии «Юг-Судоремонт» завершается доковая часть ремонта буксира «Marshall» по заказу компании «Рейдовый терминал Конкорд».

Об этом сообщается в пбликации в группе Николаев - город корабелов в Facebook.

Сообщается, что специалисты компании «Юг-Судоремонт» провели уникальную работу — ремонт азимутальной винто-рулевой колонки Rolls-Royce, который обычно выполняется исключительно при участии и под наблюдением производителя устройства.

На этот раз ограничения карантина не позволили представителям Rolls-Royce принять участие в срочной работе. Представитель заказчика подчеркнул высокое качество и оперативность работ специалистов «Юг-Судоремонт» под руководством Сергея Бурковця. Ответственная работа Николаевских судоремонтников позволила избежать простоя судна и задержке в работе компании «Рейдовый терминал Конкорд».

— Буксира Marshall проекта TG19 — это многоцелевой буксир арктического класса мощностью 3650 киловат, предназначен для буксировки судов и плавающих морских сооружений, проведение вспомогательных операций в акватории порта, участия в операциях по ликвидации разлива нефти и в борьбе с огнем, перевозки общих грузов на палубе и тому подобное. Это один из самых современных буксиров, спроектированных в «Морском Инженерном Бюро». Во время проектирования буксировочные испытания модели выполнялись в исследовательском бассейне Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, — говорится в сообщении.

Напомним, государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера «Никополь», возвращенного из плена россиян.