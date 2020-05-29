Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера «Никополь», возвращенного из плена россиян.

Об этом говорится в сообщении Укроборонпрома.

«Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины. Восстановительные работы на «Никополе» завершены, катер уже направился в пункт своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач», — сообщил директор предприятия Валерий Калашников.

Ремонтные работы на МБАК «Никополь» продолжались во время карантина и начались в феврале 2020 года. За это время специалисты Николаевского судостроительного завода провели ремонт наружной обшивки подводной части катера, винто-рулевых комплексов, протекторной защиты, донна-бортовой арматуры и судовых систем и оборудования. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование МБАКу, выполнили покраску катера.

Напомним, украинский рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения из русского плена и длительного ремонта в военно-морской базе в Очакове вернулся в Одессу.