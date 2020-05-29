Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера «Никополь», возвращенного из плена россиян.
Об этом говорится в сообщении Укроборонпрома.
«Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины. Восстановительные работы на «Никополе» завершены, катер уже направился в пункт своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач», — сообщил директор предприятия Валерий Калашников.
Ремонтные работы на МБАК «Никополь» продолжались во время карантина и начались в феврале 2020 года. За это время специалисты Николаевского судостроительного завода провели ремонт наружной обшивки подводной части катера, винто-рулевых комплексов, протекторной защиты, донна-бортовой арматуры и судовых систем и оборудования. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование МБАКу, выполнили покраску катера.
Напомним, украинский рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения из русского плена и длительного ремонта в военно-морской базе в Очакове вернулся в Одессу.
Напомним, 9 апреля на Николаевском судостроительном заводе спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».
Как извесстно, 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.
При этом возвращенные Россией корабли не смогли вернуться своим ходом. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что «русские их угробили».
Также журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото катера «Бердянск», на котором видно, как «залатали» пробоину в рубке. Также на разных фото видно, что на катерах остались боевые модули.
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Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод» возобновило боеспособность малого бронированного артиллерийского катера «Никополь», возвращенного из плена россиян.
Об этом говорится в сообщении Укроборонпрома.
«Мы своевременно и в полном объеме выполнили свои обязательства перед Министерством обороны Украины. Восстановительные работы на «Никополе» завершены, катер уже направился в пункт своей постоянной дислокации и готов к выполнению боевых задач», — сообщил директор предприятия Валерий Калашников.
Ремонтные работы на МБАК «Никополь» продолжались во время карантина и начались в феврале 2020 года. За это время специалисты Николаевского судостроительного завода провели ремонт наружной обшивки подводной части катера, винто-рулевых комплексов, протекторной защиты, донна-бортовой арматуры и судовых систем и оборудования. Кроме того, на заводе восстановили электросистемы и электрооборудование МБАКу, выполнили покраску катера.
Напомним, украинский рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения из русского плена и длительного ремонта в военно-морской базе в Очакове вернулся в Одессу.
Напомним, 9 апреля на Николаевском судостроительном заводе спустили на воду малые бронированные артиллерийские бронекатера «Вышгород» и «Никополь».
Как извесстно, 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.
При этом возвращенные Россией корабли не смогли вернуться своим ходом. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что «русские их угробили».
Также журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото катера «Бердянск», на котором видно, как «залатали» пробоину в рубке. Также на разных фото видно, что на катерах остались боевые модули.