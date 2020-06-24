Гендиректор государственного предприятия «НПКГ «Зоря» — «Машпроект» Денис Гордиенко сообщил, что большинство работников ликвидированного управления завода остаются работать на предприятии.

Об этом он сказал главе Николаевской облгосадминистрации Александру Стаднику, информирует пресс-служба ОГА.

Сегодня, 24 июня, Александр Стадник встретился с руководством «НПКГ «Зоря» — «Машпроект», чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с сокращением 66 работников.

Денис Гордиенко сообщил, что из 66 работников 44 останутся работать на предприятии, 11 сотрудникам предоставлены письма о сокращении, а остальным предложены другие рабочие места.

Напомним, 22 мая стало известно, что на госпредприятии «НПКГ «Зоря»-«Машпроект» готовятся к сокращению 66 сотрудников в связи с ликвидацией управления материально-технического обеспечения завода.

Как известно, 13 сентября 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, среди которых, в частности, николаевские госпредприятия «Зоря»-«Машпроект», судостроительный завод имени 61 коммунара и ГП «Дельта-лоцман».

Напомним, что начальник проектно-конструкторского бюро государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» Олег Луговин обратился к главе фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давиду Арахамии с просьбой не позволить отдать предприятие под приватизацию.

Николаевский народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Пасечный заявил, что поддерживает идею приватизации убыточных государственных предприятий, однако не готов говорить о продаже Николаевского судостроительного завода и «Зори» - «Машпроект».

Его коллега Игорь Негулевский заявил, что не разобрался в вопросе возможной приватизации Николаевского судостроительного завода и «Зори» - «Машпроект», так как занят работой в своем комитете Верховной Рады.

В свою очередь, нардеп Игорь Копытин говорит, что поддерживает законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, среди которых есть «Зоря» - «Машпроект» и Николаевский судостроительный завод (бывший Завод имени 61 коммунара).

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду также поддерживает законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации, среди которых есть «Зоря» - «Машпроект» и Николаевский судостроительный завод.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что государственное предприятие «Зоря» - «Машпроект» нельзя отдавать под приватизацию, поскольку на него не зайдет инвестор, заинтересованный в его развитии.

Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник выступил за возможную приватизацию государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект».

25 октября стало известно, что на заводе «НПКГ «Зоря» – «Машпроект» готовятся к массовому сокращению сотрудников в 5 тысяч человек.

Позже в государственном концерне «Укроборонпром» опровергли информацию о массовом сокращении численности работников «НПКГ «Зоря»-«Машпроект».