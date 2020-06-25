Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкеном вернется с МКС на Землю в начале августе.

Об этом сообщил руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич, слова которого приводятся в Twitter-аккаунте космического агентства.

— Мы планируем возвращение в начале августа. Самое раннее - второе августа, — написал Стив Стич.

По его словам, точная дата возвращения будет зависеть от занятости астронавтов на Международной космической станции, например, от количества выходов в открытый космос.

Также, он сообщил, что специалисты продолжают наблюдение за кораблем Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска.

— Он в порядке, мы многое узнаем о нем, — заключил Стив Стич.

Напомним, 30 мая компания Илона Маска SpaceX впервые за почти 10 лет запустила на МКС американский космический корабль с двумя космонавтами на борту, который называется Crew Dragon.