Центровой «Сакраменто Кингс» и сборной Украины Алексей Лень сдал положительный тест на COVID-19.
Об этом пишет LB.ua.
При этом, спортсмен сохраняет позитивный настрой.
— Вчера я проходил тестирование в Сакраменто, которое показало, что у меня COVID-19. Я хочу поблагодарить всю организацию Кингс, за их большую заботу и саму НБА за внедрение протоколов, позволяющих мне узнать об этом на ранней стадии. Я немедленно самоизолировался и теперь с нетерпением жду, когда выздоровею и смогу присоединиться к своим товарищам по команде в борьбе за плей-офф, - сказал Алексей Лень.
Сообщается, что вместе с украинцем еще два баскетболиста «Кингс» — Бадди Хилд и Джабари Паркер — также сдали тесты, которые показали положительный результат.
Отмечается, что начался процесс подготовки к возобновлению сезона в НБА. И первым этапом является проверка баскетболистов на коронавирус.
Накануне также стало известно, что вирус подхватили Никола Йокич и Малколм Брогдон, и ряд других игроков.
Напомним, что положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.
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Центровой «Сакраменто Кингс» и сборной Украины Алексей Лень сдал положительный тест на COVID-19.
Об этом пишет LB.ua.
При этом, спортсмен сохраняет позитивный настрой.
— Вчера я проходил тестирование в Сакраменто, которое показало, что у меня COVID-19. Я хочу поблагодарить всю организацию Кингс, за их большую заботу и саму НБА за внедрение протоколов, позволяющих мне узнать об этом на ранней стадии. Я немедленно самоизолировался и теперь с нетерпением жду, когда выздоровею и смогу присоединиться к своим товарищам по команде в борьбе за плей-офф, - сказал Алексей Лень.
Сообщается, что вместе с украинцем еще два баскетболиста «Кингс» — Бадди Хилд и Джабари Паркер — также сдали тесты, которые показали положительный результат.
Отмечается, что начался процесс подготовки к возобновлению сезона в НБА. И первым этапом является проверка баскетболистов на коронавирус.
Накануне также стало известно, что вирус подхватили Никола Йокич и Малколм Брогдон, и ряд других игроков.
Напомним, что положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.