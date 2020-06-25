Центровой «Сакраменто Кингс» и сборной Украины Алексей Лень сдал положительный тест на COVID-19.

Об этом пишет LB.ua.

При этом, спортсмен сохраняет позитивный настрой.

— Вчера я проходил тестирование в Сакраменто, которое показало, что у меня COVID-19. Я хочу поблагодарить всю организацию Кингс, за их большую заботу и саму НБА за внедрение протоколов, позволяющих мне узнать об этом на ранней стадии. Я немедленно самоизолировался и теперь с нетерпением жду, когда выздоровею и смогу присоединиться к своим товарищам по команде в борьбе за плей-офф, - сказал Алексей Лень.

Сообщается, что вместе с украинцем еще два баскетболиста «Кингс» — Бадди Хилд и Джабари Паркер — также сдали тесты, которые показали положительный результат.

Отмечается, что начался процесс подготовки к возобновлению сезона в НБА. И первым этапом является проверка баскетболистов на коронавирус.

Накануне также стало известно, что вирус подхватили Никола Йокич и Малколм Брогдон, и ряд других игроков.

Напомним, что положительные тесты на коронавирус у пациентов, выздоровевших от COVID-19, не являются результатом реинфицирования.