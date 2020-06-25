В Украине за два года планируют установить около 1000 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— Мы за два года установим около тысячи камер по стране. Всего система рассчитана на 6 000 камер, она месяцами хранит информацию, и каждый, кто получает штраф, может посмотреть, где он нарушил. Мы подключаем к ней все банки, и если человек согласен с тем, что он нарушил, он за 30 секунд со своего смартфона может рассчитаться. Наша цель – не сбор денег, а безопасность на дорогах, - отметил Антон Геращенко.

По его словам, в Украине выбрали порядка 1200 опасных мест, начали устанавливать там камеры.

— Сейчас установлено около 50. Мы обратились к мэрам крупнейших городов, чтобы они изучили и прислали список мест с наибольшей концентрацией ДТП, - уточнил Антон Геращенко.

Напомним, что в Киеве камеры системы автофиксации ПДД за 8 минут зафиксировали 262 случая превышения скорости.