«Морской специализированный порт Ника-Тера» оказался в числе крупнейших благотворителей Николаевской области по итогам конкурса «Благотворительная Николаевщина-2019».

Об этом стало известно в ходе торжественной церемония награждения, которая состоялась в Николаевском художественном академическом русском драматическом театре, сообщили в пресс-службе предприятия.

Конкурс «Благотворительная Николаевщина-2019» является региональным этапом Национального конкурса «Благотворительная Украина-2019». Целью конкурса является поддержка и развитие эффективной социально-ориентированной благотворительности и волонтерства в Украине путем публичного стимулирования лучших благотворителей и волонтеров, их организаций и практик. Конкурс проводится Ассоциацией благотворителей Украины уже более 10 лет и состоит из двух этапов: регионального и национального. На региональном этапе определяются победители на областном и межобластном уровнях. Второй этап – национальный – определяет победителей на всеукраинском уровне. Победителей Конкурса определял Национальный экспертный совет, а также привлечённые эксперты, владеющие соответствующей квалификацией и опытом работы в сфере благотворительности.

Всего в этом году в список номинантов регионального конкурса вошел 41 представитель от Николаевской области. В ходе торжественной церемонии наградами были награждены лучшие меценаты, благотворители и волонтеры Николаевской области, которых определил Национальный экспертный совет. Организаторы конкурса вручили победителям керамические статуэтки «Ангел добра», а также почетные грамоты призерам каждой из номинаций. Участники конкурса были отмечены в пяти номинациях: «Благотворительность в защите Украины», «Региональная благотворительность», «Благотворительность в социальной сфере», «Благотворитель года» и «Народный благотворитель». Порт «Ника-Тера» был отмечен в номинации «Региональная благотворительность».

«Нам очень приятно оказаться среди благотворителей региона.Для нас важно, что социальная активность нашей компании в очередной раз была отмечена организаторами конкурса, — прокомментировал начальник порта Алим Агакишиев. – С каждым годом мы расширяем направления помощи городу. Проведение подобных конкурсов имеет большое значение, так как они действительно мотивируют меценатов и благотворителей, задавая тренды корпоративной социальной ответственности бизнеса».

В 2019 году порт выделил более 4,5 миллионов гривен на различные социальные проекты. Наиболее масштабными среди них являются проекты по поддержке медицины, образования и спорта, а также помощь Николаеву в благоустройстве города. Порт является одним из крупнейших плательщиков налогов в Николаеве. В 2019 году предприятие уплатило 345,6 млн гривен налогов и сборов в бюджеты разных уровней. Рост этого показателя по сравнению с 2018 годом составил 115 млн гривен.

«Позиция нашего акционера: бизнес не должен ограничиваться только тем, чтобы вовремя платить работникам зарплату, а государству - налоги. Бизнес обязан заботится о людях, о жителях городов и активно участвовать в социальной жизни регионов, в которых работает. Бизнес должен вовремя подставлять свое плечо городу, как это происходит сейчас, когда наше предприятие помогает николаевцам бороться с COVID-19», – подчеркнул Алим Агакишиев.

В 2020 года порт «Ника-Тера» уже выделил более 3 млн гривен на благотворительные проекты, из которых около 2 млн в рамках проекта по борьбе с COVID-19. Начиная с апреля, предприятием закуплено и передано шести медучреждениям Николаева 1 388 единиц медоборудования и принадлежностей, а также 11 344 единицы средств индивидуальной защиты.

Порт «Ника-тера» входит в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа. Приоритетом корпоративной социальной политики группы компаний Group DF является поддержка городов присутствия (финансирование медицины, образования), а также культурная дипломатия

Ранее порт становился победителем конкурса «Благотворительная Николаевщина — 2017» в номинации «Региональная благотворительность».