В Украине 49% людей планируют провести свой летний отдых дома, тогда как до карантина их количество было на уровне 29%.

Об этом говорится в результатах опроса, который проводила компания Research & Branding Group.

— По нашим данным, эпидемия коронавируса и длительный карантин внесли некоторые изменения в планы украинцев на летние отпуска. Наибольшие изменения претерпели планы на отдых дома - теперь его планируют 49% (на 20% больше, чем до карантина), — говорится в сообщении.

Кроме того, 10% украинцев планируют провести отпуск на море в Украине (на 9% меньше, чем до карантина), 2% — на море за рубежом (на 6% меньше, чем до карантина).

Провести свой отпуск на даче или садовом участке намерены 13% украинцев, что на 3% больше, чем до карантина и столько же, как провели в прошлом году. Также сообщается, что 17% украинцев не планируют летнего отпуска, что на 3% меньше, чем до карантина и столько же, сколько не имели его и в прошлом году.

Отмечается, что всеукраинский роллинговый CATI-опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 года, было опрошено 1009 респондентов.

Напомним, почти 70% украинцев считают, что введенный в стране карантин эффективен в борьбе с коронавирусом.