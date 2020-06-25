Кабмин разрешил бесплатно передавать конфискованных судом животных в приюты и другие учреждения для содержания.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста

— Порядок (распоряжения конфискованным имуществом - прим.) дополняется положениями, которые регулируют реализацию животных, которые были конфискованы у хозяев по решению суда.Так, отныне коты, собаки и другие домашние животные будут безвозмездно передаваться приютам для животных или другим учреждениям для содержания животных, - говорится в сообщении.

Также будут выставляться на продажу конфискованные дикие животные. Они безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

Ранее конфискованное животное выставляли на продажу на аукционе, как и любое другое конфискованное имущество.

В Минюсте заявили, что продажи на аукционе ожидали 3 лева (Риччи, Витольд, Багира), 6 медведей (Балу, Маша, Мальвина, Анна, Потап, Тимоша), несколько питонов и собака.

Напомним, что Кабинет министров выделил 754 миллионов гривен из резервного фонда западным областям Украины, которые пострадали от наводнений.