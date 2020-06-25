Украина оказалась среди 11 стран, где «ускоренное распространение привело к значительной вспышке» коронавируса.

Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения в Европе доктор Ганс Клюге, сообщает ВВС.

Он сказал, что в течение нескольких недель говорил о риске вспышки, так как страны начали корректировать свои карантинные меры.

— В некоторых странах Европы этот риск стал реальностью - в 30 странах за последние две недели увеличилось число новых случаев. В 11 из них ускоренное распространение привело к существенной вспышке, которая, если ее не остановить, снова поставит системы здравоохранения на грань, — сказал Ганс Клюге.

Позже в ВОЗ назвали эти 11 стран: Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.

Несмотря на предупреждение о вспышке, Ганс Клюге сказал, что ВОЗ ожидает стабилизации ситуации в большинстве стран в течение лета.

— Но мы действительно должны подготовиться к осени, когда COVID-19 может столкнуться с сезонным гриппом, пневмонией и другими заболеваниями, потому что в конечном итоге вирус все еще активно циркулирует в наших общинах, и нет пока никакого эффективного лечения, никакой эффективной вакцины, — сказал представитель ВОЗ.

Напомним, в Украине еженедельно фиксируется все большее количество случаев коронавируса, в некоторых областях загруженность больниц превышает 50%.