Украина оказалась среди 11 стран, где «ускоренное распространение привело к значительной вспышке» коронавируса.
Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения в Европе доктор Ганс Клюге, сообщает ВВС.
Он сказал, что в течение нескольких недель говорил о риске вспышки, так как страны начали корректировать свои карантинные меры.
— В некоторых странах Европы этот риск стал реальностью - в 30 странах за последние две недели увеличилось число новых случаев. В 11 из них ускоренное распространение привело к существенной вспышке, которая, если ее не остановить, снова поставит системы здравоохранения на грань, — сказал Ганс Клюге.
Позже в ВОЗ назвали эти 11 стран: Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.
Несмотря на предупреждение о вспышке, Ганс Клюге сказал, что ВОЗ ожидает стабилизации ситуации в большинстве стран в течение лета.
— Но мы действительно должны подготовиться к осени, когда COVID-19 может столкнуться с сезонным гриппом, пневмонией и другими заболеваниями, потому что в конечном итоге вирус все еще активно циркулирует в наших общинах, и нет пока никакого эффективного лечения, никакой эффективной вакцины, — сказал представитель ВОЗ.
Напомним, в Украине еженедельно фиксируется все большее количество случаев коронавируса, в некоторых областях загруженность больниц превышает 50%.
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Украина оказалась среди 11 стран, где «ускоренное распространение привело к значительной вспышке» коронавируса.
Об этом заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения в Европе доктор Ганс Клюге, сообщает ВВС.
Он сказал, что в течение нескольких недель говорил о риске вспышки, так как страны начали корректировать свои карантинные меры.
— В некоторых странах Европы этот риск стал реальностью - в 30 странах за последние две недели увеличилось число новых случаев. В 11 из них ускоренное распространение привело к существенной вспышке, которая, если ее не остановить, снова поставит системы здравоохранения на грань, — сказал Ганс Клюге.
Позже в ВОЗ назвали эти 11 стран: Армения, Швеция, Молдова, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.
Несмотря на предупреждение о вспышке, Ганс Клюге сказал, что ВОЗ ожидает стабилизации ситуации в большинстве стран в течение лета.
— Но мы действительно должны подготовиться к осени, когда COVID-19 может столкнуться с сезонным гриппом, пневмонией и другими заболеваниями, потому что в конечном итоге вирус все еще активно циркулирует в наших общинах, и нет пока никакого эффективного лечения, никакой эффективной вакцины, — сказал представитель ВОЗ.
Напомним, в Украине еженедельно фиксируется все большее количество случаев коронавируса, в некоторых областях загруженность больниц превышает 50%.