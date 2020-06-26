Мэр Филадельфии Джим Кини сообщил, что власти города планируют убрать монумент Христофору Колумбу, которая находится на площади Маркони.

Об этом сообщает CNN.

В мэрии отметили, что общественной безопасности угрожают столкновения, которые происходят между сторонниками и противниками статуи Колумба.

Мэрия обратиться к Комиссии по искусству, чтобы она подтвердила возможность демонтировать монумент. Ожидается, что решение будет принято до 22 июля.

Напомним, ранее демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне. Планы протестующих были сорваны после того, как вмешалась полиция.