Мэр Филадельфии Джим Кини сообщил, что власти города планируют убрать монумент Христофору Колумбу, которая находится на площади Маркони.
Об этом сообщает CNN.
В мэрии отметили, что общественной безопасности угрожают столкновения, которые происходят между сторонниками и противниками статуи Колумба.
Мэрия обратиться к Комиссии по искусству, чтобы она подтвердила возможность демонтировать монумент. Ожидается, что решение будет принято до 22 июля.
Напомним, ранее демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне. Планы протестующих были сорваны после того, как вмешалась полиция.
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Мэр Филадельфии Джим Кини сообщил, что власти города планируют убрать монумент Христофору Колумбу, которая находится на площади Маркони.
Об этом сообщает CNN.
В мэрии отметили, что общественной безопасности угрожают столкновения, которые происходят между сторонниками и противниками статуи Колумба.
Мэрия обратиться к Комиссии по искусству, чтобы она подтвердила возможность демонтировать монумент. Ожидается, что решение будет принято до 22 июля.
Напомним, ранее демонстранты в США пытались свалить статую седьмого президента страны Эндрю Джесона, которая находится напротив Белого дома в Вашингтоне. Планы протестующих были сорваны после того, как вмешалась полиция.