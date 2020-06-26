За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусного заболевания.
Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего по состоянию на утро, 25 июня, в Николаевской области зарегистрировано 392 подтвержденных случаев коронавируса.
— Николаев - 66 случаев
— Южноукраинск - 103 случаев (+7)
— Первомайск - 12 случаев (+1)
— Арбузинский район - 7 случаев
— Братский район - 3 случая
— Витовский район - 1 случай
— Витовский район - 1 случай
— Вознесенский район - 42 случая
— Врадиевский район - 31 случаев
— Доманевский район - 72 случаев
— Казанковский район - 1 случай
— Кривоозерский район - 11 случаев
— Николаевский район - 1 случай
— Новоодесский район - 38 случаев
— Очаковский район - 1 случай
— Снигиревский район - 1 случай
За последние сутки 2 человека выздоровели, всего выздоровели 280 человек. 9 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1109 человек — это наибольшее количество с начала эпидемии в Украине. Также зафиксировали 19 летальных случаев, а 541 человек — выздоровела.
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За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусного заболевания.
Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.
Всего по состоянию на утро, 25 июня, в Николаевской области зарегистрировано 392 подтвержденных случаев коронавируса.
— Николаев - 66 случаев
— Южноукраинск - 103 случаев (+7)
— Первомайск - 12 случаев (+1)
— Арбузинский район - 7 случаев
— Братский район - 3 случая
— Витовский район - 1 случай
— Витовский район - 1 случай
— Вознесенский район - 42 случая
— Врадиевский район - 31 случаев
— Доманевский район - 72 случаев
— Казанковский район - 1 случай
— Кривоозерский район - 11 случаев
— Николаевский район - 1 случай
— Новоодесский район - 38 случаев
— Очаковский район - 1 случай
— Снигиревский район - 1 случай
За последние сутки 2 человека выздоровели, всего выздоровели 280 человек. 9 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1109 человек — это наибольшее количество с начала эпидемии в Украине. Также зафиксировали 19 летальных случаев, а 541 человек — выздоровела.