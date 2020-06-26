За последние сутки в Николаевской области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусного заболевания.

Соответствующие данные в Facebook опубликовал Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Всего по состоянию на утро, 25 июня, в Николаевской области зарегистрировано 392 подтвержденных случаев коронавируса.

— Николаев - 66 случаев

— Южноукраинск - 103 случаев (+7)

— Первомайск - 12 случаев (+1)

— Арбузинский район - 7 случаев

— Братский район - 3 случая

— Витовский район - 1 случай

— Витовский район - 1 случай

— Вознесенский район - 42 случая

— Врадиевский район - 31 случаев

— Доманевский район - 72 случаев

— Казанковский район - 1 случай

— Кривоозерский район - 11 случаев

— Николаевский район - 1 случай

— Новоодесский район - 38 случаев

— Очаковский район - 1 случай

— Снигиревский район - 1 случай

За последние сутки 2 человека выздоровели, всего выздоровели 280 человек. 9 человек умерло от последствий COVID-19.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1109 человек — это наибольшее количество с начала эпидемии в Украине. Также зафиксировали 19 летальных случаев, а 541 человек — выздоровела.