В Министерстве образования и науки рассказали, что не допустили на внешнее независимое оценивание по математике 83 участника, но не всех из-за повышенной температуры.

Об этом в эфире «Общественного радио» рассказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

— 83 ребенка вообще не было допущено к ВНО, но только 30 из них за повышенной температуры и признаки ОРВИ. Остальные просто опоздали или забыли документы, — заявила Любомира Мандзий.

По ее словам, почти все дети из Черновицкой, Закарпатской, Львовской и других областей, пострадавших от паводка, добрались до пунктов тестирования. Не удалось довезти на ВНО семерых детей из пострадавших областей

Напомним, 25 июня, в Украине выпускники начали сдавать Внешнее независимое оценивание.