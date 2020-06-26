ИФА-тестирование, в отличие от ПЦР, не приводит к огромным системным ошибкам.

Об этом заявил ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук, эксперт Центра по контролю заболеваемости CDC (Атланта, США) Михаил Фаворов, передаёт УНН.

Он уточнил, что относится к ПЦР положительно. Вместе с тем, ПЦР, как метод диагностики covid-19, имеет ряд ограничений, предупреждает Фаворов.

Так, во-первых, ПЦР нуждается в сертифицированных аккредитованных лабораториях.

— А после того, как началась вакханалия, и все лаборатории в мире стали ставить ПЦР, они, простите меня, контаминировали (загрязняли — прим.) всю поверхность. Можно брать просто с пола мазок — и у вас будет положительный тест, потому что ручное выделение, потому что люди должны были работать сутками, огромное количество больных было и никаких более тестов. Таким образом, ПЦР, к сожалению, привело к тому, что у нас получилось очень сильное расхождение между клиническим данными: это когда человек заболел, приходит — а у него нет ПЦР, а другой приходит без симптомов — у него есть ПЦР. Тогда считалось, что это — правда, и никто не думал, что это ложноположительный или ложноотрицательный результат теста. Таким образом, с ПЦР действительно возникли большие проблемы. И пока они возникали удалось получить тест на антитела (ИФА-тесты — прим.), - объясняет Михаил Фаворов.

Наряду с этим, серологические тесты считаются гораздо более надежными, говорит Фаворов.

— Они не требуют аккредитованных лабораторий, они не связанны с контаминацией. Конечно, ошибки могут быть, например, если взяли тест у одного человека, а написали в бумажку другому. Но вот таких огромных и системных ошибок, как при ПЦР, нет. Сегодня мы можем говорить, что существующие тесты стали очень приличными. И в Украине есть очень приличные тесты, которыми мы довольны, - подчеркнул Михаил Фаворов.

Вместе с тем, метод ПЦР-диагностики важен, особенно в сомнительных случаях.

— Но то, что каждый человек, заболевший или с клиническими проявлениями, должен тестироваться на антитела, это — очевидно, и весь мир уже к этому пришел. Любой человек, поступающий в стационар, должен иметь в первые сутки результат теста на антитела. Все остальное — потом. Главное его протестировать на антитела. Если у вас и симптомы и плюс антитела — вы больной, - подчеркнул Михаил Фаворов.

Напомним, что за последние сутки в Николаевской области зафиксировано 8 новых случаев коронавирусного заболевания.