В день крымскотатарского флага на рейдовом буксире «Яны Капу», который прошел российский плен и вернулся на боевое дежурство, торжественно поднят национальный флаг крымских татар.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

— Сегодня, в день крымскотатарского флага, на рейдовом буксире Яны Капу, торжественно поднят национальный флаг крымскотатарского народа. Праздничное мероприятие возглавил заместитель командующего национальным флотом капитан 1 ранга Алексей Доскато, который со словами благодарности подчеркнул, что военные моряки помнят, как крымские татары одними из первых поддержали украинских защитников во время оккупации воинских частей россиянами и помогали пленным во время инцидента в Керченском проливе в 2018 году, — говорится в сообщении.

Алексей Доскато выразил уверенность, что в украинском Крыму снова будут подняты два флага —государственный флаг Украины и флаг крымскотатарского народа.

Напомним, 2 мая рейдовый буксир «Яны Капу» после возвращения из русского плена и длительного ремонта в военно-морской базе в Очакове вернулся в Одессу.