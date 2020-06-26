Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) определит порог сдал/не сдал по математике до 17 июля.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

— Заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога «сдал/не сдал» по математике состоится до 17 июля. Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 17 июля, — говорится в сообщении

Также предметная профессиональная комиссия УЦОКО установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по математике. Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно в разделе «ВНО-2020. Математика».

Абитуриентам, которые хотят самостоятельно определить количество набранных тестовых баллов по математике, советуют воспользоваться схемами начисления баллов за выполнение задач, а также критериями оценивания заданий открытой формы с развернутым ответом.

Напомним, на внешнее независимое оценивание по математике не допустили 83 участника. Из них 30 с повышенной температурой и признаками ОРВИ.