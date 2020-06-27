Большинство новых инфицированных коронавирусом украинцев переносят болезнь легко. Только 20% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации.

Об этом заявила врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Кошалко в эфире программы Свобода Live.

— 80% — это легкие формы заболеваемости. Госпитализации требует не более 20% больных из всех зарегистрированных случаев. И только 5% требует интенсивной терапии, - заявила Оксана Кошалко.

По ее словам, поскольку одинаковый рост заболевания регистрируется не по всей Украине, а только в отдельных областях, то вводить жесткий карантин по всей стране не является целесообразным.

— Карантин ослабляется не на всей территории Украины. Например, в Черновицкой области, где один из самых высоких показателей заболеваемости, местные власти принимают другие решения об ослаблении или усилении карантинных мероприятий. Поэтому правительство рекомендовало индикаторы выхода из карантина, где есть определенные статистические показатели, рассчитываемые каждый день и на каждую область отдельно, - отметила Оксана Кошалко.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине снизился.