На трассе «Одесса — Киев», в районе села Алтестово, образовался затор длиной в несколько километров.
Об этом пишет Odessa Online.
Пробка образовалась после обеда, 26 июня. Многочисленные туристы едут в Одессу на три дня выходных в связи с Днем Конституции.
Наибольшее скопление машин — в районе моста через Хаджибейский лиман и села Алтестово.
Отметим, что по состоянию на утро субботы, 27 июня на данном участке все еще наблюдается затор.
Напомним, что из-за пробок в районе остановки «2 КП» машины проезжают через дворовую территорию по улице Крылова в Заводском районе Николаева.
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На трассе «Одесса — Киев», в районе села Алтестово, образовался затор длиной в несколько километров.
Об этом пишет Odessa Online.
Пробка образовалась после обеда, 26 июня. Многочисленные туристы едут в Одессу на три дня выходных в связи с Днем Конституции.
Наибольшее скопление машин — в районе моста через Хаджибейский лиман и села Алтестово.
Отметим, что по состоянию на утро субботы, 27 июня на данном участке все еще наблюдается затор.
Напомним, что из-за пробок в районе остановки «2 КП» машины проезжают через дворовую территорию по улице Крылова в Заводском районе Николаева.