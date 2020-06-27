На трассе «Одесса — Киев», в районе села Алтестово, образовался затор длиной в несколько километров.

Об этом пишет Odessa Online.

Пробка образовалась после обеда, 26 июня. Многочисленные туристы едут в Одессу на три дня выходных в связи с Днем Конституции.

Наибольшее скопление машин — в районе моста через Хаджибейский лиман и села Алтестово.

Отметим, что по состоянию на утро субботы, 27 июня на данном участке все еще наблюдается затор.

Напомним, что из-за пробок в районе остановки «2 КП» машины проезжают через дворовую территорию по улице Крылова в Заводском районе Николаева.