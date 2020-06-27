За первое полугодие 2020 года незаконные вырубки древесины в Украине уменьшились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.
— Нам удалось уменьшить на 46% незаконные вырубки. Ежедневные рейдовые патрулирования лесов, новые стандарты древесины, подключение к электронному учету древесины всех лесопользователей, электронные аукционы, новые привлеченные кадры уже дают свои результаты, - отметил Андрей Заблоцкий.
Впрочем, он убежден, что только рейдами невозможно решить всех проблем. Нужно менять подходы внутри системы.
— Для этого мы разработали законопроект о комплексном решении проблемы незаконных рубок и оборота древесины, - рассказал глава ведомства.
По его данным, документ уже проработали эксперты и передали в комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.
Одно из важных изменений, которое предлагает законопроект, — лесхозы перестанут выдавать сами себе лесорубные билеты — разрешения на заготовку древесины.
Сейчас территориальные органы ведомства выдают лесорубные билеты только на плановую заготовку спелого леса. А, например, на санитарные рубки лесопользователи, независимо от подчинения, выдают разрешения сами себе.
— Моя позиция: постоянные лесопользователи и владельцы лесов не должны сами выдавать разрешения, и сами рубить. Предлагаем установить единый подход к выдаче лесорубочного билета для всех видов рубок и для всех лесопользователей или владельцев лесов исключительно разрешительным органом, - отметил Андрей Заблоцкий.
Напомним, что компания Ikea продает буковые стулья, произведенные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат, где живут исчезающие виды рысей и медведей.
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За первое полугодие 2020 года незаконные вырубки древесины в Украине уменьшились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.
— Нам удалось уменьшить на 46% незаконные вырубки. Ежедневные рейдовые патрулирования лесов, новые стандарты древесины, подключение к электронному учету древесины всех лесопользователей, электронные аукционы, новые привлеченные кадры уже дают свои результаты, - отметил Андрей Заблоцкий.
Впрочем, он убежден, что только рейдами невозможно решить всех проблем. Нужно менять подходы внутри системы.
— Для этого мы разработали законопроект о комплексном решении проблемы незаконных рубок и оборота древесины, - рассказал глава ведомства.
По его данным, документ уже проработали эксперты и передали в комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.
Одно из важных изменений, которое предлагает законопроект, — лесхозы перестанут выдавать сами себе лесорубные билеты — разрешения на заготовку древесины.
Сейчас территориальные органы ведомства выдают лесорубные билеты только на плановую заготовку спелого леса. А, например, на санитарные рубки лесопользователи, независимо от подчинения, выдают разрешения сами себе.
— Моя позиция: постоянные лесопользователи и владельцы лесов не должны сами выдавать разрешения, и сами рубить. Предлагаем установить единый подход к выдаче лесорубочного билета для всех видов рубок и для всех лесопользователей или владельцев лесов исключительно разрешительным органом, - отметил Андрей Заблоцкий.
Напомним, что компания Ikea продает буковые стулья, произведенные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат, где живут исчезающие виды рысей и медведей.