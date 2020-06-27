За первое полугодие 2020 года незаконные вырубки древесины в Украине уменьшились на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

— Нам удалось уменьшить на 46% незаконные вырубки. Ежедневные рейдовые патрулирования лесов, новые стандарты древесины, подключение к электронному учету древесины всех лесопользователей, электронные аукционы, новые привлеченные кадры уже дают свои результаты, - отметил Андрей Заблоцкий.

Впрочем, он убежден, что только рейдами невозможно решить всех проблем. Нужно менять подходы внутри системы.

— Для этого мы разработали законопроект о комплексном решении проблемы незаконных рубок и оборота древесины, - рассказал глава ведомства.

По его данным, документ уже проработали эксперты и передали в комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования.

Одно из важных изменений, которое предлагает законопроект, — лесхозы перестанут выдавать сами себе лесорубные билеты — разрешения на заготовку древесины.

Сейчас территориальные органы ведомства выдают лесорубные билеты только на плановую заготовку спелого леса. А, например, на санитарные рубки лесопользователи, независимо от подчинения, выдают разрешения сами себе.

— Моя позиция: постоянные лесопользователи и владельцы лесов не должны сами выдавать разрешения, и сами рубить. Предлагаем установить единый подход к выдаче лесорубочного билета для всех видов рубок и для всех лесопользователей или владельцев лесов исключительно разрешительным органом, - отметил Андрей Заблоцкий.

Напомним, что компания Ikea продает буковые стулья, произведенные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат, где живут исчезающие виды рысей и медведей.