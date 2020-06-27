В Николаевской области при проверке заведений на соблюдение карантинных ограничений полицейские составили 12 админпротоколов по факту нарушения ограничений.

Об этом сообщается на сайте полиции Николаевской области.

Сообщается, что полицейские проверили 420 заведений. При этом, было составлено 12 административных протоколов (статья 44-3 КУоАП) на владельцев, которые пренебрегали правилами карантина — протоколы дальнейшем правоохранители направят в суд для принятия законного решения.

Напомним, в Главном управленим Госпотребслужбы в Николаевской области рассказали, что на сегодняшний день все рынки города придерживаются карантинных ограничений.