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В Николаеве на сегодняшний день все рынки города придерживаются карантинных ограничений.
Об этом сегодня, 28 мая комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаеве сказала представитель Главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области, пишут НикВести.
— Поручением Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Госпотребслужбы снято ежедневный контроль рынков. Мы продолжаем делать внезапные проверки рынков. За эту неделю мы проверили почти все. Рынки продолжают соблюдать карантинные ограничения. Только есть такое замечание — я направила уже несколько писем в Нацполицию — возле рынков начинается массовая стихийная торговля, - сказала представитель Госпотребслужбы.
Напомним, глава Госпотребслужбы на Николаевщине Лариса Бурденко заявила, что стихийная торговля в области осталась нерешённой проблемой даже во время пандемии коронавируса.
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В Николаеве на сегодняшний день все рынки города придерживаются карантинных ограничений.
Об этом сегодня, 28 мая комиссии по ТЭБ и ЧС в Николаеве сказала представитель Главного управления Госпотребслужбы в Николаевской области, пишут НикВести.
— Поручением Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Госпотребслужбы снято ежедневный контроль рынков. Мы продолжаем делать внезапные проверки рынков. За эту неделю мы проверили почти все. Рынки продолжают соблюдать карантинные ограничения. Только есть такое замечание — я направила уже несколько писем в Нацполицию — возле рынков начинается массовая стихийная торговля, - сказала представитель Госпотребслужбы.
Напомним, глава Госпотребслужбы на Николаевщине Лариса Бурденко заявила, что стихийная торговля в области осталась нерешённой проблемой даже во время пандемии коронавируса.