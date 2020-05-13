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Глава Госпотребслужбы на Николаевщине Лариса Бурденко заявила, что стихийная торговля в области осталась нерешённой проблемой даже во время пандемии коронавируса.
Об этом стало известно во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Она отметила, что даже во время карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 стихийная торговля в Николаевской области продолжилась, а рынки только «отогнали» её со своей территории.
— Проблема стихийной торговли. Эта проблема не та, которая была раньше — стихийная торговля — а это проблема, потому что карантина. Сегодня когда мы говорим про стихийную торговлю, мы понимаем, что всё это наблюдение, это скопление людей. Сегодня, к сожалению, не удаётся эту ситуацию побороть. Рынки отогнали от себя стихийную торговлю и она пошла чуть дальше. По сути она осталась, - отметила Лариса Бурденко.
Также глава Госпотребслужбы в области призвала мэров, глав районов и прочих руководителей территорий бороться со стихийной торговлей, так как это первоочередное их задание.
— Тут присутствуют руководители своих территорий. Я очень прошу: первоочередное задание это борьба со стихийной торговлей... Все пути нормальные, если мы с вами, и это главное, разграничим этих людей. Работу мы эту продолжаем, - подытожила Лариса Бурденко.
Напомним, что Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
Генеральный директор Южно-Украинской атомной электростанции Владимир Лисниченко просит закрыть продовольственные рынки в городе, несмотря на заявление мэра Виктора Пароконного о соблюдении карантинных мер.
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Глава Госпотребслужбы на Николаевщине Лариса Бурденко заявила, что стихийная торговля в области осталась нерешённой проблемой даже во время пандемии коронавируса.
Об этом стало известно во вторник, 12 мая, в ходе заседание Николаевской областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Она отметила, что даже во время карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19 стихийная торговля в Николаевской области продолжилась, а рынки только «отогнали» её со своей территории.
— Проблема стихийной торговли. Эта проблема не та, которая была раньше — стихийная торговля — а это проблема, потому что карантина. Сегодня когда мы говорим про стихийную торговлю, мы понимаем, что всё это наблюдение, это скопление людей. Сегодня, к сожалению, не удаётся эту ситуацию побороть. Рынки отогнали от себя стихийную торговлю и она пошла чуть дальше. По сути она осталась, - отметила Лариса Бурденко.
Также глава Госпотребслужбы в области призвала мэров, глав районов и прочих руководителей территорий бороться со стихийной торговлей, так как это первоочередное их задание.
— Тут присутствуют руководители своих территорий. Я очень прошу: первоочередное задание это борьба со стихийной торговлей... Все пути нормальные, если мы с вами, и это главное, разграничим этих людей. Работу мы эту продолжаем, - подытожила Лариса Бурденко.
Напомним, что Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
Генеральный директор Южно-Украинской атомной электростанции Владимир Лисниченко просит закрыть продовольственные рынки в городе, несмотря на заявление мэра Виктора Пароконного о соблюдении карантинных мер.