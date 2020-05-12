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Генеральный директор Южно-Украинской атомной электростанции Владимир Лисниченко просит закрыть продовольственные рынки в городе, несмотря на заявление мэра Виктора Пароконного о соблюдении карантинных мер.
Об этом он рассказал сегодня, 12 мая, в ходе комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают НикВести.
По словам Владимира Лисниченка, ослабление карантинных мер – работа рынков и проведения богослужений, приведут к вспышке заболеваемости в городе.
– Мной направлена бумага закрыть продовольственные рынки. Есть фотографии, как наши люди ходят на рынки и соблюдают карантинные мероприятия. Нужно еще раз закрыть продовольственные рынки. То же самое по богослужениям – нет никаких смягчений, - заявил Владимир Лисниченко.
В свою очередь, мэр Южно-Украинска Виктор Пароконный подчеркнул, что в городе всего 3 небольших рынка, отметив, что и посетители, и торговцы соблюдают карантинные меры.
– Мы не видим, чтобы был всплеск от работающих продовольственных рынков в городе. У нас их всего три, они очень важны для города. Я прошу не ограничивать их работу. Там контролируется все необходимые мероприятия, - сказал Виктор Пароконный.
Напомним, что Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.
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Генеральный директор Южно-Украинской атомной электростанции Владимир Лисниченко просит закрыть продовольственные рынки в городе, несмотря на заявление мэра Виктора Пароконного о соблюдении карантинных мер.
Об этом он рассказал сегодня, 12 мая, в ходе комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, передают НикВести.
По словам Владимира Лисниченка, ослабление карантинных мер – работа рынков и проведения богослужений, приведут к вспышке заболеваемости в городе.
– Мной направлена бумага закрыть продовольственные рынки. Есть фотографии, как наши люди ходят на рынки и соблюдают карантинные мероприятия. Нужно еще раз закрыть продовольственные рынки. То же самое по богослужениям – нет никаких смягчений, - заявил Владимир Лисниченко.
В свою очередь, мэр Южно-Украинска Виктор Пароконный подчеркнул, что в городе всего 3 небольших рынка, отметив, что и посетители, и торговцы соблюдают карантинные меры.
– Мы не видим, чтобы был всплеск от работающих продовольственных рынков в городе. У нас их всего три, они очень важны для города. Я прошу не ограничивать их работу. Там контролируется все необходимые мероприятия, - сказал Виктор Пароконный.
Напомним, что Кабинет министров разрешил открыть продовольственные рынки в Украине с 1 мая.