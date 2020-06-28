В Минздраве заявили, что главной рекомендацией относительно карантинных ограничений на пляже является соблюдение социальной дистанции. Маски нужно надевать, когда находитесь в большом скоплении людей.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передаёт РБК-Украина.

Он отметил, что вообще носить маску на воздухе нет необходимости.

Добавим, что на пляжах шезлонги, то есть места между гражданами, должны быть не менее полутора метров друг от друга.

Должны следить за соблюдением карантинных мер органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.

Кроме того, с 22 июня запрещено осуществление розничной стихийной торговли на пляжах Одессы и рекреационных зонах.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 28 июня в Николаевской области выявлено 6 новых случаев COVID-19, всего в области зарегистрировано 442 подтвержденных случая коронавируса.