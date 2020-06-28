Детские оздоровительные учреждения в Украине не откроют раньше 31 июля.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в воскресенье, передаёт Левый берег.
— Я думаю, просто надо обратить внимание на количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, которые умирают. И тогда гораздо легче понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям, - рассказал Максим Степанов.
Он объяснил, что в детских лагерях есть высокий риск вспышки коронавируса, поскольку большое количество детей приезжают из разных регионов, а потом находятся вместе определенное время.
Решение о запрете открывать детские лагеря до 31 июля принял Кабмин.
Напомним, что к следующему этапу смягчения карантина в Украине не готова столица и еще тринадцать регионов, среди которых и Николаевская область.
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Детские оздоровительные учреждения в Украине не откроют раньше 31 июля.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в воскресенье, передаёт Левый берег.
— Я думаю, просто надо обратить внимание на количество новых случаев коронавирусной болезни, количество людей, которые каждый день госпитализируются, количество людей, которые умирают. И тогда гораздо легче понять, почему мы не позволяем работать детским оздоровительным лагерям, - рассказал Максим Степанов.
Он объяснил, что в детских лагерях есть высокий риск вспышки коронавируса, поскольку большое количество детей приезжают из разных регионов, а потом находятся вместе определенное время.
Решение о запрете открывать детские лагеря до 31 июля принял Кабмин.
Напомним, что к следующему этапу смягчения карантина в Украине не готова столица и еще тринадцать регионов, среди которых и Николаевская область.