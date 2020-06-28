Украина вошла в предварительный список стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешен въезд в Евросоюз.
Об этом сообщает Лига со ссылкой на Euronews.
Обсуждение списка еще продолжается, к утру пятницы, 26 июня, окончательное согласие между европейскими чиновниками не было достигнуто.
Украина вошла в предварительный список стран, граждане которых смогут въезжать на территорию Евросоюза.
Всего в списке 54 страны, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Индию и Турцию. Из стран бывшего СССР, кроме Украины, в список попали Туркменистан, Грузия, Узбекистан и Казахстан.
По-прежнему закрытым въезд может остаться для граждан США, Бразилии, Катара и России, поскольку в этих странах наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом.
Источники Euronews в Брюсселе отмечают, что до сих пор идет спор о критериях, по которым будет разрешен въезд, и списки еще могут меняться.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
Украина вошла в предварительный список стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешен въезд в Евросоюз.
Об этом сообщает Лига со ссылкой на Euronews.
Обсуждение списка еще продолжается, к утру пятницы, 26 июня, окончательное согласие между европейскими чиновниками не было достигнуто.
Украина вошла в предварительный список стран, граждане которых смогут въезжать на территорию Евросоюза.
Всего в списке 54 страны, включая Канаду, Японию, Южную Корею, Индию и Турцию. Из стран бывшего СССР, кроме Украины, в список попали Туркменистан, Грузия, Узбекистан и Казахстан.
По-прежнему закрытым въезд может остаться для граждан США, Бразилии, Катара и России, поскольку в этих странах наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом.
Источники Euronews в Брюсселе отмечают, что до сих пор идет спор о критериях, по которым будет разрешен въезд, и списки еще могут меняться.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.