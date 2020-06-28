В День Конституции Украины в Киеве на мосту над Аллеей Героев Небесной Сотни активисты сообщества «Мова об'єднує» вывесили 25-метровый баннер «Руки прочь от закона о языке!».

Об этом сообщает Укринформ.

Своей акцией активисты хотят предостеречь власть от разрушительных шагов в языковой и культурной сфере. Активисты просят прекратить наступление на язык и культурное пространство.

Сам баннер нарисовали накануне, 27 июня, на Днепровской набережной.

К разрушительным для языка активисты относят: ослабление языковых квот на телевидении, что предлагается в законопроекте «О медиа», законопроект №2362 Бужанского о замораживании перехода русскоязычных 5-11 классов на украинский язык обучения.

Также активистов возмущает, что власть уже полгода тормозит начало работы Уполномоченного по защите государственного языка и Секретариата Уполномоченного, которые по закону о языке должны уже работать.

День Конституции для акции организаторы выбрали не случайно, ведь именно в Основном Законе указано, что государственным языком Украины является украинский язык.

Напомним, что партнер николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владелец ларьков, ЖЭКов и билбордов Владислав Чайка поздравил жителей города с Днем Конституции Украины, рассказал об истории развития конституционализма и вкладе в него Пилипа Орлика, а также пожелал соблюдения Основного Закона в стране.