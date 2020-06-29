Итальянские власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах.
Об этом сообщает Европейская правда.
Национальное управление гражданской авиации заявило, что оно запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа.
Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены.
Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения COVID-19.
Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.
Между тем, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно.
Существуют различные другие ограничения на рейсы, в том числе требование к пассажирам носить лицевую маску и заполнять форму.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.
|
Кава з Зеленським – дуже дорого, хорошая дєвочка та машина часуСтанислав Мартиросов
|
Некоректна лексика та оціночні судження: мова ворожнечі в онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
|
Мое пожелание для нового мэраОлег Мудрак
Итальянские власти объявили, что ручная кладь запрещена на всех национальных и международных рейсах.
Об этом сообщает Европейская правда.
Национальное управление гражданской авиации заявило, что оно запрещает использование полок в салоне самолета для любого типа багажа.
Маленькие сумки и предметы, которые можно положить под сиденье перед собой, по-прежнему разрешены.
Эта мера направлена на предотвращение блокирования проходов и скопления людей во время посадки или высадки пассажиров, поскольку правительство стремится ограничить риски распространения COVID-19.
Все пассажиры, даже на дальнемагистральных рейсах, должны будут оставлять ручную кладь в багажном отделении самолета. Пассажирам не нужно будет платить дополнительную плату, чтобы сдать свои чемоданы в багаж.
Между тем, правила социального дистанцирования на самолетах были отменены, и пассажирам больше не нужно сидеть отдельно.
Существуют различные другие ограничения на рейсы, в том числе требование к пассажирам носить лицевую маску и заполнять форму.
Напомним, что за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 917 человек, зафиксировано 19 летальных случаев.