Папа Римский Франциск призвал молиться за пострадавших от наводнений на Западной Украине.

Об этом сообщает Украинская правда.

Во время воскресной встречи с верными Папа пожелал, чтобы люди, которые страдают от наводнений на Западе Украины, почувствовали «Господнее утешение и братскую помощь».

Обращаясь к участникам воскресной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск призвал молиться за Конференцию Евросоюза и ООН для «поддержки будущего Сирии и региона», которая состоится 30 июня.

— Призываю молиться также и за население Йемена, также и за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также за тех, кто пострадал от сильных наводнений на Западной Украине: пусть они ощутят Господнее утешение и братскую помощь, - заявил Папа Римский Франциск.

Напомним, что из-за паводка на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.