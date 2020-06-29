Папа Римский Франциск призвал молиться за пострадавших от наводнений на Западной Украине.
Об этом сообщает Украинская правда.
Во время воскресной встречи с верными Папа пожелал, чтобы люди, которые страдают от наводнений на Западе Украины, почувствовали «Господнее утешение и братскую помощь».
Обращаясь к участникам воскресной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск призвал молиться за Конференцию Евросоюза и ООН для «поддержки будущего Сирии и региона», которая состоится 30 июня.
— Призываю молиться также и за население Йемена, также и за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также за тех, кто пострадал от сильных наводнений на Западной Украине: пусть они ощутят Господнее утешение и братскую помощь, - заявил Папа Римский Франциск.
Напомним, что из-за паводка на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.
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Папа Римский Франциск призвал молиться за пострадавших от наводнений на Западной Украине.
Об этом сообщает Украинская правда.
Во время воскресной встречи с верными Папа пожелал, чтобы люди, которые страдают от наводнений на Западе Украины, почувствовали «Господнее утешение и братскую помощь».
Обращаясь к участникам воскресной молитвы «Ангел Господень», Папа Франциск призвал молиться за Конференцию Евросоюза и ООН для «поддержки будущего Сирии и региона», которая состоится 30 июня.
— Призываю молиться также и за население Йемена, также и за детей, которые страдают от очень тяжелого гуманитарного кризиса. А также за тех, кто пострадал от сильных наводнений на Западной Украине: пусть они ощутят Господнее утешение и братскую помощь, - заявил Папа Римский Франциск.
Напомним, что из-за паводка на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.