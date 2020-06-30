Парламент Китая принял закон о национальной безопасности Гонконга, который подготовил почву для самых радикальных изменений в образе жизни бывшей британской колонии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

Закон был единогласно проголосован высшим директивным органом китайского парламента. Лидер Гонконга Кэрри Лэм, выступая на своей очередной еженедельной пресс-конференции, сказала, что для нее неуместно комментировать законодательство.

— Никакие санкционные действия не напугают нас, — сказала Кэрри Лэм.

Проект закона еще не опубликован. Пекин заявляет, что закон, принятый в ответ на часто насильственные продемократические протесты в Гонконге, направлен на борьбу с подрывной деятельностью, терроризмом, сепаратизмом и сговором с иностранными силами.

В этом месяце официальное государственное агентство Китая Синьхуа обнародовало некоторые из его положений.

— Пекин создаст в Гонконге отделение национальной безопасности, чтобы контролировать, направлять и поддерживать городское правительство. Пекин может также осуществлять юрисдикцию в определенных случаях.

— Глава Гонконга назначит судей по делам безопасности. Старшие судьи в настоящее время распределяют списки через независимую судебную систему Гонконга.

Новый закон о безопасности заменит существующее законодательство Гонконгав данной сфере. Право его толкования принадлежит высшему комитету парламента Китая. Закон вступает в силу с момента его публикации в Гонконге.

Около 4 тысяч офицеров полиции приведены в состояние готовности для борьбы с любыми беспорядками, которые могут произойти на улицах Гонконга в связи с принятием закона о безопасности. Против данного законопроекта в Гонконге неоднократно проходили акции протеста.

Власти в Пекине и Гонконге неоднократно заявляли, что новое законодательство не затронет права и свободы граждан, ни интересы инвесторов.

Напомним, Европейский парламент планирует предложить подать иск в Международный суд ООН в Гааге против Китая из-за принятия так называемого закона о национальной безопасности, который ограничивает автономию Гонконга.