Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются безопасными и граждане которых смогут пересекать страны блока с 1 июля.

Об этом пишет ВВС.

По данным издания, в список вошли Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.

Также границы могут быть открыты для граждан Китая, если китайское правительство предложит взаимное соглашение для путешественников из ЕС. Процедура ЕС по формализации списка и критериям, по которым страны оцениваются как безопасные, должны быть завершены к полудню во вторник.

Сообщается, что список согласовали, по крайней мере, 55% стран ЕС, представляющих 65% населения ЕС, то есть квалифицированное большинство.

Туристические страны, такие как Греция и Португалия, выступали за расширение списка. В то время как Германия и Испания, сильно пострадавшие от пандемии, предложили составить короткий список стран с низким уровнем заболеваемости, хорошим медицинским обслуживанием и надежными медицинскими данными.

Напомним, Турция готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения ими самоизоляции и тестирования на коронавирус, но с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.