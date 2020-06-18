Турция готова принимать украинских туристов, начиная с 1 июля этого года, без прохождения ими самоизоля

ции и тестирования на коронавирус, но с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

Об этом 18 июня во время рабочей встречи с министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере, передает пресс-служба министерства.

В свою очередь Владислав Криклий заверил, что ряд авиакомпаний, в частности, Azur Air Ukraine, SkyUp, Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Windrose уже заявили о готовности осуществлять регулярные пассажирские рейсы из Украины в Турцию с начала июля.

Напомним, проект по разработке лекарств и вакцин для борьбы с коронавирусом в Турции перешел к очередному этапу испытания.

Ранее в МИД Украины сообщали, что с 1 июля Турция откроет свои границы для иностранных туристов.