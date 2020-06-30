Последствия масштабного наводнения, которое спровоцировали продолжительные ливни, по состоянию на утро вторника, 30 июня, до сих пор устраняют в четырех областях на западе Украине.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На западной Украине остаются подтоплеными 147 домов (было 14 456) в 19 населенных пунктах (было 349), работы по ликвидации последствий паводка продолжаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях, сообщает ГСЧС во вторник, 30 июня.

В частности, до сих пор подтопленными остаются 15 домов в Ивано-Франковской области, 23 — Черновицкой, 109 — Тернопольской.

Кроме того, по данным ГСЧС, затоплены 982 приусадебных участка (было 22 182):

В результате стихии разрушено 150,5 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08) области. А также 95 мостов - в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1) областях; повреждено 551 км автодорог (было 653) и 214 мостов (было 265) Ивано-Франковская (510 км дорог и 200 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов) области.

Всего спасателям, полицейским и органам местного самоуправления удалось спасти 478 человек, эвакуировать 721 человека, отселить 1324 человек.

Напомним, на утро 30 июня в результате осложнения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в 2 областях.