В этом году в Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания. Окончательное решение должны принят до того, как участники получат свои результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на комментарий замдиректора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко.

По ее словам, в 2020 году порог для сдачи ВНО уже было уменьшено для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог для сдачи составлял 21 балл, а в этом году на пробном — 19.

— Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году — ниже 21... Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем, — сказала она.

Также Вакуленко утверждает, что количество поступающих в этом году уменьшать не будут. Первокурсников будет меньше лишь в том случае, когда абитуриенты сами не захотят поступать.

Напомним, во вторник, 30 июня, в Украине состоялось Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.