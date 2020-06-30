Совет ЕС одобрил во вторник рекомендации относительно постепенной отмены временных ограничений на поездки в ЕС, которые были введены для противодействия распространению COVID-19.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на сообщение Европейского Совета.

«Ограничения на путешествия будут отменены для стран, которые указаны в рекомендациях, при этом этот перечень будет пересматриваться и, при определенных условиях, обновляться каждые две недели. На основе критериев и условий, определенных в рекомендациях, с 1 июля страны-члены должны начать отмену ограничений на путешествия на внешних границах для граждан таких третьих стран: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая», — говорится в сообщении.

Ограничения на путешествия будут отменены также для Китая, на условиях взаимности.

С гражданами Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана предлагается обращаться как с гражданами ЕС в контексте выполнения обнародованных рекомендаций.

Как отмечается, критерии для определения третьих стран, для которых будут отменяться ограничения на путешествия в ЕС, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и принятые ограничительные мероприятия, в частности, правила соблюдения физического расстояния, а также учитывают экономические и социальные обстоятельства.

Один из критериев — когда количество новых случаев заболевания COVID-19 в течение 14 дней и в расчете на каждые 100 000 населения близка или ниже средних показателей в ЕС. Еще один важный фактор — стабильная тенденция на снижение количества случаев за этот период по сравнению с предыдущим периодом в 14 дней.

При принятии решения о разрешении на путешествия ЕС будет учитывать также данные о тестировании, наблюдение, отслеживание контактов, ограничительные мероприятия, характер лечения и отчетности, а также доступность такой информации.

При необходимости может учитываться также средний рейтинг страны в Международном Реестре по охране здоровья (International Health Regulations — IHR). Будет учитываться также информация об упомянутых аспектах, которая поступает от Делегаций ЕС в соответствующих третьих странах.

Для стран с ограничениями на путешествия в ЕС определены категории людей, для которых предусмотрены исключения. Среди них — граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные жители ЕС и члены их семей, а также люди, путешествующие по важным функциям или обстоятельствам.

Упомянутые правила распространяются также на ассоциированные страны Шенгенской зоны — Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Отмечается, что рекомендации Совета ЕС не являются юридически обязывающим документом. Имплементация их положений относится к компетенции стран-членов, которые при принятии решения о разрешении на путешествия для граждан третьих стран должны действовать скоординировано и в условиях полной прозрачности. В частности, страны-члены должны воздерживаться от отмены ограничений на путешествия для граждан третьих стран, не включенных в перечень до снятия ограничений, если такое решение не было согласовано в рамках координации с ЕС и его компетентными службами.

Перечень третьих стран, для которых будут отменяться ограничения на путешествия, должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться решением Совета ЕС, если для этого есть условия, при тесной консультации с Еврокомиссией и соответствующими агентствами и службами ЕС, и в соответствии с изложенными выше критериями.

Ограничения на путешествия могут быть полностью отменены, или, наоборот, введены вновь, для третьих стран, которые уже включены в перечень, при условии изменений в обстоятельствах эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе намерены постепенно снимать ограничения на пересечение границ внутри Шенгенской зоны, а также для иностранных граждан, но это не будет быстрым процессом.

Также ЕС решил временно ограничить все несущественные поездки в страны-члены блока, чтобы сдерживать распространение коронавируса.