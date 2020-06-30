Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи прогнозирует резкий всплеск новых заражений коронавирусом в стране — до 100 тысяч за сутки.

Об этом пишет Новое время, ссылаясь на CNN.

В 36 штатах отмечен рост числа случаев COVID-19, в частности на юге страны. 26 июня в США было зарегистрировано более 40 тысяч новых случаев COVID-19, это новый антирекорд с начала пандемии.

Причиной рекордных показателей новых случаев заболевания и госпитализаций называют преждевременное «открытие» штатов и нарушение правил социального дистанцирования.

— На данный момент мы имеем более 40 тысяч новых случаев за сутки. Я не удивлюсь, если этот показатель подскочит до 100 тысяч, — заявил Энтони Фаучи во время слушаний в Конгрессе.

Главный инфекционист США не стал озвучивать итоговые прогнозы по заболеваемости и смертности от коронавируса: «Это будет очень тревожно, я гарантирую это».

По словам Энтони Фаучи, США «движутся в неправильном направлении» и ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля.

— Я очень обеспокоен тем, что сейчас происходит, особенно в четырех штатах (Флорида, Техас, Калифорния и Аризона), на которые приходится около 50% новых случаев инфицирования, — добавил он.

Выступая в Конгрессе, Энтони Фаучи и директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд подчеркнули важность ношения масок в общественных местах. Фаучи сказал, что «мы рекомендуем носить маски всем».

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество заболевших коронавирусом в США превышает 2,6 млн человек. По меньшей мере 126 тысяч американцев умерли.

В мире число случаев заражения коронавирусом превысило 10 миллионов, более 507 тысяч человек умерли. По меньшей мере 5 миллионов пациентов уже выздоровели.

Напомним, в Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, а 88 больных выздоровели.