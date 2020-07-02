Израильский стартап Electreon Wireless уже в августе запустит в стране дорогу с системой беспроводной зарядки для электромобилей, а концу года такая дорога появится и в Швеции.

Об этом пишет Лига.Новости, со ссылкой на Business Insider.

Первый проект предполагает прокладку двухкилометровой автодороги с системой бесконтактной зарядки от университета Тель-Авива до железнодорожного вокзала. Второй проект реализуется стартапом на территории шведского острова Готланд. Протяженность автодороги на Готланде составит 4 километра. Она связывает местный аэропорт с центром города.

В строительство автодороги на территории шведского острова вложено $12 миллионов. Большую часть из этой суммы компания из Израиля получила от правительства. Если проект на Готланде будет признан успешным, то в Швеции будет проложено несколько тысяч километров электрифицированных автодорог.

Технология Electreon Wireless работает благодаря катушкам, расположенным под дорожным покрытием. Они позволяют электромобилям заряжаться во время движения. Выглядит такая дорога точно так же, как обычная — после установки катушек дорогу покрывают асфальтом. Компания впервые протестировала электрическую дорогу в 2019 году.

Как сообщалось, продажи новых электромобилей в Украине в марте 2020 года (в условиях карантина) выросли на 36% по сравнению с мартом 2019 года.