Польша освободила от обязательного 14-дневного карантина пассажиров, прибывающих авиарейсами из Украины.

Как сообщает Европейская правда, соответствующие разъяснения размещены на сайте Пограничной службы Польши.

Сообщается, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня), на этих границах нет также санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу.

Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польше и требование карантина. Но есть ряд исключений для лиц, которые после пересечения польской границы от карантина освобождаются.

— Пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный рейс из аэропорта, расположенного на территории: Черногории, Грузии, Японии, Канады, Республики Албания, Республики Корея и Украины, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 1 июля Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория открыли свои границы для Украины. Другие европейские границы пока остаются закрытыми для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации.