Кабинет министров предлагает ввести штраф в размере 170-255 гривен для физических лиц, не носящих маску в общественных местах. Штрафы для юридических лиц будут составлять 3400-5100 гривен.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг 2 июля, передает Громадське.

— Для физических лиц (не носящих маски - прим.) предусмотрены штрафы от 170 до 255 гривен. Для владельцев заведений питания, спортивных учреждений или магазинов — если они не придерживаются установленных карантинных требований и не следят за соблюдением масочного режима в соответствующих помещениях — штраф будет составлять от 3400 гривен до 5100 гривен, — отметил Максим Степанов.

Он также отметил, что законопроект будет передан в Верховную Раду, но не уточнил, когда именно.

Напомним, Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник во время проверки курортной зоны в Коблево и заявил, что местные предприниматели продолжают не соблюдать карантинные ограничения.