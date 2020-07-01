Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник во время проверки курортной зоны в Коблево и заявил, что местные предприниматели продолжают не соблюдать карантинные ограничения.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что за дни инспектирования основных мест отдыха на побережье Черного моря, у него сложилось стойкое впечатление, что бизнес не соблюдает карантинные ограничения.

— Сегодня, с рабочим визитом побывал в Коблево и пообщался с местной громадой о ситуации, которая сложилась с нарушениями карантина. За дни инспектирования основных мест отдыха на побережье Черного моря, у меня сложилось стойкое впечатление о несоблюдении большинством предпринимателей противоэпидемических мероприятий утвержденных решениями Правительства, - написал Александр Стадник.

Глава ОГА добавил, что если предприниматели продолжать игнорировать ограничения, то принятые решения по ослаблению карантинных требований будут отменены. Губернатор также дал поручение убрать стихийную торговлю с пляжной зоны Коблево.

— Такое положение вещей недопустимо, поэтому призвал местные власти и бизнесменов усилить работу по соблюдению их заведениями противоэпидемических мероприятий. Иначе, нам придется отменять ранее принятые решения по ослаблению карантинных требований. Кроме этого, дал поручение убрать стихийную торговлю с пляжной зоны. Надеюсь на понимание и плодотворное сотрудничество местных, которые могут помочь стать Коблево одном из лучших курортов Юга Украины, - подытожил Александр Стадник.

Напомним, что 28 июня глава Николаевской ОГА Александр Стадник во время проверки курортной зоны в Коблево убедился, что местный бизнес и отдыхающие не соблюдают карантинные ограничения, которые предписал Кабмин и ОГА.

Отметим, что в этом году официальное открытие курортного сезона в зоне отдыха Коблево на Николаевщине прошло 10 июня.

Ранее сообщалось, в зонах отдыха на Черноморском побережье предприниматели должны разработать правила проживания в отелях и на базах, а также алгоритм действий при обнаружении случаев коронавируса.

Также ранее владельцы баз отдыха и отелей в Коблево обратились к руководству области и громады с просьбой снизить процент туристического сбора.