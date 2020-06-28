Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник во время проверки курортной зоны в Коблево убедился, что местный бизнес и отдыхающие не соблюдают карантинные ограничения, которые предписал Кабмин и ОГА.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Губернатор отметил, что представители бизнеса и местные жители не соблюдают ограничительные меры в условиях пандемии COVID-19, хотя ранее Кабмин и Николаевская ОГА ослабили условия карантина.

По его словам, люди в Коблево ходят без масок, в учреждениях нет санитайзеров, а в помещениях находятся одновременно больше 10 человек.

— Сегодня, в рабочем порядке с рабочей группой, в праздник, решил неожиданно проверить Березанский район, курортную зону Коблево на соблюдение карантина в связи с пандемией COVID-19. К сожалению, обещания бизнеса и людей об ответственном отношении к своему здоровью и здоровью окружающих были лишь словами. Кафе, рестораны, бары работают с нарушением всех карантинных правил. Несмотря на то, что Президент Украины, Правительство, руководство Николаевской ОГА пошли навстречу и ослабили условия карантина — люди ходят без масок, в учреждениях отсутствуют санитайзеры, а в помещении находятся одновременно более 10 человек, - написал Александр Стадник.

Отметим, что в этом году официальное открытие курортного сезона в зоне отдыха Коблево на Николаевщине прошло 10 июня.

Ранее сообщалось, в зонах отдыха на Черноморском побережье предприниматели должны разработать правила проживания в отелях и на базах, а также алгоритм действий при обнаружении случаев коронавируса.

Также ранее владельцы баз отдыха и отелей в Коблево обратились к руководству области и громады с просьбой снизить процент туристического сбора.

Как известно, в Николаевской области 26 июня была зафиксирована вспышка коронавируса — выявлено 44 новых случая коронавируса COVID-19 за сутки, всего по состоянию на сегодня зарегистрировано 442 больных COVID-19 в области.

Напомним, что начиная с 22 июня карантинные меры будут усиливаться в тех областях, где этого требует ситуация. Если не соблюдать всех противоэпидемических требований, то вероятный сценарий возвращения к более жесткому карантину.