На внешнее независимое оценивание по физике, которое проходило в четверг, пришли 22,28 тысяч абитуриентов. Двоих не пустили из-за признаков острого респираторного заболевания, еще восьмерых — по другим, не указанным причинам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Для сравнения, на тестирование по математике 25 июня пришли 152,18 тысяч человек, на тестирование по украинскому языку и литературе 30 июня — 275,08 тысяч человек.

6-7 июля пройдет тестирование по иностранным языкам, 9 июля — по истории Украины, 13 июля — по биологии, 15 июля — по географии, 17 июля — по химии.

Напомним, в этом году в Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания. Окончательное решение должны принят до того, как участники получат свои результаты.