Глобальное исследование выявило, что новая форма коронавируса обладает способностью быстрее распространяться, но в то же время не ухудшает состояние здоровья пациентов по сравнению с предыдущей версией вируса.

Об этом сообщает CNN со ссылкой результаты международного научного исследования.

— Новая мутация делает вирус более заразным, но, похоже, не приводит к более серьезной степени заболевания, Ć говорится в сообщении.

Как установили ученые, мутация повлияла на белок шипа – структуру, которую вирус использует, чтобы проникнуть в здоровые клетки. Сейчас устанавливается, влияет ли это на способность вакцины локализовать заражение. Ведь препараты, которые испытываются сейчас, нацелены преимущественно именно на белок шипа.

Исследователи называют новую мутацию коронавируса G614. Причем утверждается, что она почти полностью заменила первоначальную версию (D614), которая распространилась сначала в Европе, а затем в США и других частях света.

— Вирус, вероятно, стал более заразным. Но интересно, что мы не нашли доказательств влияния G614 на тяжесть заболевания, — отмечают американские биологи, которые приняли участие в исследовании.

Британские ученые утверждают, что это хорошая новость.

— Есть надежда, что по мере распространения вируса SARS-CoV-2 он может стать менее патогенным, — приводит CNN высказывания специалистов.

Исследователи отмечают, что мутировавшая версия коронавируса размножается быстрее в верхних дыхательных путях, в частности носу и горле.

— Это может объяснять, почему заболевания проходит легче, — заключают ученые.

Напомним, врачи Италии заявили, что COVID-19 стал слабее, чем в начале эпидемии.