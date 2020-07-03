Во Львове на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС 2 июля принято решение о запрете работы ночных развлекательных заведений, из-за ситуации с распространением коронавируса в городе.

Об этом говорится на сайте городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

— Запретить работу ночных развлекательных заведений в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной SARS-CoV-2 на территории г. Львова., г. Винники, пгт. Брюховичи и пгт. Рудне, — говорится в решении комиссии.

Кроме того, комиссия рекомендовала учреждениям общественного питания, которым разрешена деятельность в условиях продления карантина по предотвращению распространения эпидемии острой респираторной болезни Covid-19, организовать свою работу до 22.00, но не позднее установленного времени.

Следует отметить, что Львовская область — одна из лидеров по числу новых случаев коронавируса в стране. Только за прошедшие сутки в регионе выявили более 150 новых больных.

Напомним, за сутки 1 июля в Украине COVID-19 диагностировали у 889 человек, 12 больных умерли, 505 выздоровели от коронавируса.