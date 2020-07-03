Правительство предусматривает возможность дистанционного обучения в школах, что, впрочем, не отменяет традиционного учебного процесса.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

«Что касается образовательного процесса осенью. Весь мир готовится ко второй или третьей волне коронавируса, поэтому очень важно иметь возможность в условиях пандемии, которая не прекратилась, которая продолжается и нарастает в мире, понимать, что мы можем учить наших детей независимо от ситуации с пандемией мировой. Поэтому возможность дистанционного обучения мы предполагаем и работаем над тем, чтобы она была более качественной, полноценной и позволяла детям в случае угрозы эпидемии проходить обучение дистанционно. Но это, конечно, возможность. Никто не отменяет классического, традиционного процесса (обучения, — прим.)», — сказал Денис Шмыгаль.

Он добавил, что при условии умеренного развития ситуации учебный процесс в школах начнется с соблюдения элементов защиты детей и учителей, который предусматривает масочный режим, дезинфекцию, соблюдение дистанции.